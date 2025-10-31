У МЗС спростували "секретний" характер зустрічі "коаліції рішучих" в Іспанії

Міністерство закордонних справ спростувало заяви у ЗМІ щодо того, що в Іспанії відбудеться "секретна і закрита" зустріч країн "коаліції рішучих" – нічого "секретного" та екстраординарного, за даними МЗС, у ній не буде.

Про це речник МЗС Георгій Тихий повідомив у відповідь на запитання журналістів, пише "Європейська правда".

31 жовтня іспанське видання El Mundo повідомило, що наступного вівторка, 4 листопада, в Мадриді відбудеться "секретна і закрита" зустріч країн "коаліції рішучих", яку проведе Міністерство закордонних справ Іспанії.

Водночас у МЗС України заявили, що видання некоректно подало цю інформацію.

"Це регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає", – зазначив речник МЗС.

Тихий додав, що українське зовнішньополітичне відомство перебуває в контакті з іспанською стороною щодо підготовки цієї зустрічі.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповідав, що план "коаліції рішучих" щодо завершення російсько-української війни мають обговорити наприкінці тижня на рівні радників.

27 жовтня Зеленський заявив, що Україна та європейські лідери будуть працювати над планом для припинення війни протягом тижня або десяти днів.

Водночас український президент скептично ставиться до того, що очільник Кремля Владімір Путін готовий прийняти будь-який мирний план.