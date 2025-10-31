В МИД опровергли "секретный" характер встречи "коалиции решительных" в Испании

Министерство иностранных дел опровергло заявления в СМИ о том, что в Испании состоится "секретная и закрытая" встреча стран "коалиции решительных" – ничего "секретного" и экстраординарного, по данным МИД, в ней не будет.

Об этом представитель МИД Георгий Тихий сообщил в ответ на вопрос журналистов, пишет "Европейская правда".

31 октября испанское издание El Mundo сообщило, что в следующий вторник, 4 ноября, в Мадриде состоится "секретная и закрытая" встреча стран "коалиции решительных", которую проведет Министерство иностранных дел Испании.

В то же время в МИД Украины заявили, что издание некорректно подало эту информацию.

"Это регулярная встреча на уровне политических директоров, с соответствующей повесткой дня, ничего „секретного" и экстраординарного в ней нет", – отметил представитель МИД.

Тихий добавил, что украинское внешнеполитическое ведомство находится в контакте с испанской стороной по подготовке этой встречи.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что план "коалиции решительных" по завершению российско-украинской войны должны обсудить в конце недели на уровне советников.

27 октября Зеленский заявил, что Украина и европейские лидеры будут работать над планом для прекращения войны в течение недели или десяти дней.

В то же время украинский президент скептически относится к тому, что глава Кремля Владимир Путин готов принять любой мирный план.