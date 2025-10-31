У Франції анонсували нові заходи для безпеки Лувру

Міністерка культури Франції Рашида Даті оголосила, що захист музею Лувру від зловмисників посилять спеціальними системами від зламу.

Про це повідомляють BFTMV та Le Figaro, пише "Європейська правда".

Міністерка оголосила, що до кінця 2025 року у Луврі мають встановити нові системи захисту від зламу чи протаранювання транспортними засобами та запровадити обов'язкову регулярну підготовку для співробітників, відповідальних за безпеку музею. Окрім того, до того часу завершать масштабний аудит щодо ризиків для експонатів музею.

Посадовиця заявила, що розслідування стосовно загального контексту гучного пограбування Лувру виявило "хронічну недооцінку ризиків" подібних інцидентів протягом багатьох років.

"Понад 20 років ризики вторгнення і крадіжок системно недооцінювалися", – сказала вона.

Нагадаємо, 30 жовтня у Франції підтвердили 5 нових затримань у справі про пограбування Лувру, загальна кількість затриманих зросла до семи.

Пошуки вкрадених коштовностей – крім двох, які грабіжники загубили під час втечі – досі тривають. У зв’язку з цим побоюються, що з них познімають дорогоцінні камені, а метал переплавлять.

До розслідування залучені близько сотні правоохоронців, у тому числі з Німеччини та Інтерполу.