Во Франции анонсировали новые меры для безопасности Лувра

Министр культуры Франции Рашида Дати объявила, что защиту музея Лувра от злоумышленников усилят специальными системами от взлома.

Об этом сообщают BFTMV и Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Министр объявила, что до конца 2025 года в Лувре должны установить новые системы защиты от взлома или протаранивания транспортными средствами и ввести обязательную регулярную подготовку для сотрудников, ответственных за безопасность музея. Кроме того, к тому времени завершат масштабный аудит относительно рисков для экспонатов музея.

Чиновница заявила, что расследование относительно общего контекста громкого ограбления Лувра выявило "хроническую недооценку рисков" подобных инцидентов в течение многих лет.

"Более 20 лет риски вторжения и краж системно недооценивались", – сказала она.

Напомним, 30 октября во Франции подтвердили 5 новых задержаний по делу об ограблении Лувра, общее количество задержанных возросло до семи.

Поиски украденных драгоценностей – кроме двух, которые грабители потеряли во время бегства – до сих пор продолжаются. В связи с этим опасаются, что с них снимут драгоценные камни, а металл переплавят.

К расследованию привлечены около сотни правоохранителей, в том числе из Германии и Интерпола.