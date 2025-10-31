Украина выдала Праге чеха, участника сети мошеннических колл-центров

Украина передала Чехии гражданина этой страны, который был участником сети мошеннических колл-центров, которая обманывала граждан ЕС.

Об этом в пятницу сообщили в Национальной полиции Украины, пишет "Европейская правда".

Украинские и чешские правоохранители совместно обезвредили сеть колл-центров, которые выманивали деньги у жителей Евросоюза. Еще одного участника этой схемы, гражданина Чехии, недавно задержали в Винницкой области и передали чешской полиции.

Ранее в рамках международной спецоперации полиция остановила деятельность преступной организации, которая выдавала себя за финансовые службы и получала доступ к банковским счетам чехов. Сеть колл-центров организовал житель Днепра 1992 года рождения. В схему входили и граждане Чехии, которые работали "операторами".

Нескольких иностранцев, причастных к мошенничеству, уже задержали и отправили на родину. Других объявили в международный розыск через базы Интерпола.

Одного из них, 28-летнего гражданина Чехии, оперативники криминальной полиции задержали в Винницкой области. Во время обыска у него нашли поддельное удостоверение международной организации.

При участии департаментов уголовного розыска и международного полицейского сотрудничества Нацполиции, а также Госпогранслужбы, задержанного передали чешским правоохранителям.

Напомним, этой весной стало известно, что чешские правоохранительные органы в сотрудничестве с СБУ пресекли деятельность мошеннической группировки в Украине, выманивавшей деньги у чехов и других европейских граждан фальшивыми предложениями инвестиций.

В марте этого года в Польше телефонные мошенники "попались", случайно позвонив полицейскому.