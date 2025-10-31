Полиция Словакии уточнила, что ограничение движения по тротуарам не касается пешеходов

В четверг словацкая полиция уточнила, что новые ограничения максимально допустимой скорости на тротуарах не распространяются на пешеходов.

Об этом заявил вице-президент полиции Растислав Полакович журналистам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Большое количество СМИ, в том числе международных, ранее сообщали, что закон, устанавливающий ограничение скорости на тротуарах до 6 километров в час, будет распространяться и на пешеходов.

"Я должен уточнить, что это неправда", – заявил Полакович, уточняя, что ограничения касаются других групп участников дорожного движения, которые передвигаются по тротуарам.

"Это правило предназначено для людей, которые пользуются роликовыми коньками, самокатами, скейтбордами, лыжероллерами или подобным спортивным снаряжением, а также для велосипедистов в возрасте до 10 лет, включая их сопровождающих. Измерения должны сосредоточиваться на этих группах", – добавил он.

Первоначальное объявление вызвало волну шуток и путаницу в социальных сетях, а некоторые интернет-пользователи спрашивали, могут ли они получить штраф за бег за автобусом.

Правила, которые начнут действовать 1 января 2026 года, будут введены для предотвращения столкновений на тротуарах.

