Трамп отрицает, что принял решение об ударах по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп отрицает, что принял решение об ударах по военным объектам в Венесуэле, опровергнув сообщения СМИ о том, что он дал согласие на такую атаку.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Трамп ответил "нет", когда журналисты в пятницу спросили его в самолете Air Force One, принял ли он решение по этому вопросу.

Ранее, отвечая на вопрос об этой информации, пресс-секретарь Белого дома Анна Келли сказала, что "анонимные источники не знают, о чем они говорят", и что любое объявление, если таковое будет, сделает сам президент Трамп.

Ранее в пятницу газета Miami Herald сообщила, что администрация Трампа решила атаковать военные объекты в Венесуэле, и что удары могут быть нанесены в любой момент.

Запланированные атаки, о которых также сообщало издание The Wall Street Journal, якобы должны были быть направлены на уничтожение военных объектов, используемых для незаконного оборота наркотиков.

В США считают, что этим наркотрафиком занимается организация, возглавляемая венесуэльским диктатором Николасом Мадуро и управляемая высшими членами его режима.

