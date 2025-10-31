Трамп каже, що не відновить торговельні переговори із Канадою

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав вибачення від прем'єр-міністра Канади Марка Карні за "антитарифну" телевізійну рекламу, але зазначив, що торговельні переговори між двома країнами не будуть відновлені.

Про це він сказав відповідаючи на запитання журналістів на борту літака Air Force One, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

На запитання журналістів, чи будуть відновлені переговори між Білим домом і урядом Марка Карні, Трамп відповів, що ні.

"Ні, але у мене дуже хороші стосунки. Я його дуже люблю, але, знаєте, те, що вони зробили, було неправильно. Він був дуже ввічливий. Він вибачився за те, що вони зробили з рекламою", – сказав американський президент.

Як зазначається, цього ж дня міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що мета полягає в тому, щоб США і Канада повернулися за стіл переговорів після їхнього зриву минулого тижня і щоб країни тісніше співпрацювали в галузі нафти, газу та критично важливих мінералів.

Нагадаємо, 26 жовтня Трамп оголосив про додаткові 10% тарифи на Канаду у відповідь на телевізійну рекламу провінції Онтаріо, яка транслюється в США. У рекламі показані уривки з виступів колишнього президента США Рональда Рейгана, який критикує тарифи.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що він припинить трансляцію реклами, але американського президента це не заспокоїло.

Тоді ж Карні, який впродовж останнього місяця неодноразово їздив до Вашингтона на торговельні перемовини, заявив, що його уряд готовий у будь-який момент відновити торговельні переговори зі США.