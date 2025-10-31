Трамп заявляет, что не возобновит торговые переговоры с Канадой

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил извинения от премьер-министра Канады Марка Карни за "антитарифную" телевизионную рекламу, но отметил, что торговые переговоры между двумя странами не будут возобновлены.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

На вопрос журналистов, будут ли возобновлены переговоры между Белым домом и правительством Марка Карни, Трамп ответил, что нет.

"Нет, но у меня очень хорошие отношения. Я его очень люблю, но, знаете, то, что они сделали, было неправильно. Он был очень вежлив. Он извинился за то, что они сделали с рекламой", – сказал американский президент.

Как отмечается, в этот же день министр энергетики США Крис Райт заявил, что цель состоит в том, чтобы США и Канада вернулись за стол переговоров после их срыва на прошлой неделе и чтобы страны теснее сотрудничали в области нефти, газа и критически важных минералов.

Напомним, 26 октября Трамп объявил о дополнительных 10% тарифах на Канаду в ответ на телевизионную рекламу провинции Онтарио, которая транслируется в США. В рекламе показаны отрывки из выступлений бывшего президента США Рональда Рейгана, который критикует тарифы.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что он прекратит трансляцию рекламы, но американского президента это не успокоило.

Тогда же Карни, который в течение последнего месяца неоднократно ездил в Вашингтон на торговые переговоры, заявил, что его правительство готово в любой момент возобновить торговые переговоры с США.