В Австрии введут режим повышенного риска из-за вспышки птичьего гриппа

В Австрии с 3 ноября вводят режим повышенного риска из-за вспышки птичьего гриппа, случаи которого зафиксированы среди диких птиц в ряде федеральных земель.

Об этом пишет АРА, передает "Европейская правда".

После масштабной вспышки птичьего гриппа в соседней Германии и первых случаев заболевания диких птиц в Нижней Австрии и Верхней Австрии, с 3 ноября страна будет классифицирована как "зона повышенного риска".

Министерство здравоохранения опубликовало соответствующее объявление. Птицу больше нельзя кормить на открытом воздухе.

В Верхней Австрии птичий грипп был обнаружен у четырех мертвых лебедей в Эннси. Верхнеавстрийская сельскохозяйственная палата заявила, что с так называемой осенней миграцией перелетных птиц следует ожидать дальнейших вспышек.

Хотя нет требования держать птицу в помещении, в рекомендациях указано, что птицу необходимо "как можно лучше защищать от контакта с дикими птицами", например, с помощью сеток. Животных необходимо кормить и поить в сарае или под навесом.

Транспортные средства, зоны погрузки и оборудование должны быть очищены и продезинфицированы с "особой тщательностью". Если птица меньше ест и пьет, куры несут меньше яиц или гибнет больше животных, об этом необходимо сообщить компетентный орган.

Отметим, 29 октября в немецкой земле Саар из-за угрозы распространения птичьего гриппа владельцам птицы запретили выпускать птиц на улицу, что стало первым таким решением в стране.

31 октября стало известно, что в Германии забили более полумиллиона животных в результате вспышки птичьего гриппа; болезнь продолжает распространяться по стране.

От эпидемии пострадали птицеводы и в других странах Европы. В Нидерландах запрет выпускать птицу на улицу ввели ранее в этом месяце. В Польше пришлось уничтожить 100 тысяч домашних птиц.