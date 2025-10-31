Глава МЗС Німеччини зробить зупинку в Ізраїлі після турне Близьким Сходом

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у суботу зробить зупинку в Ізраїлі на шляху до Берліна після поїздки по Близькому Сходу.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Вадефуль передасть уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу повідомлення, які він отримав від лідерів держав Близького Сходу під час поїздки, повідомили в п'ятницю німецькі посадовці.

Зокрема, Вадефуль проведе зустріч з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром у Тель-Авіві.

Починаючи з середи, Вадефуль відвідав Йорданію, Сирію та Ліван.

Рано в суботу він виступить на регіональній конференції з питань безпеки в Бахрейні та візьме участь у панельній дискусії.

Серед інших доповідачів на конференції – директор Національної розвідки США Тулсі Габбард, міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер та міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді.

