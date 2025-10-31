Глава МИД Германии сделает остановку в Израиле после турне по Ближнему Востоку

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в субботу сделает остановку в Израиле по пути в Берлин после поездки по Ближнему Востоку.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Вадефуль передаст правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщения, которые он получил от лидеров государств Ближнего Востока во время поездки, сообщили в пятницу немецкие чиновники.

В частности, Вадефуль проведет встречу с израильским коллегой Гидеоном Сааром в Тель-Авиве.

Начиная со среды, Вадефуль посетил Иорданию, Сирию и Ливан.

Рано в субботу он выступит на региональной конференции по вопросам безопасности в Бахрейне и примет участие в панельной дискуссии.

Среди других докладчиков на конференции – директор Национальной разведки США Тулси Габбард, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

Напомним, во время визита в Турцию канцлер Германии Фридрих Мерц публично поссорился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу ситуации в секторе Газа.

А в администрации Трампа непублично высказывали опасения, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может выйти из мирного соглашения с ХАМАС.