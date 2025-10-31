Суд присяжних у Британії виправдав екоактивістів, які розпилили фарбу на Стоунхендж

Трьох активістів руху Just Stop Oil, які обприскали британський Стоунхендж помаранчевим порошком, виправдали.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

74-річного Раджана Найду, 23-річну студентку Оксфордського університету Ніам Лінч та 36-річного Люка Вотсона було виправдано після 10-денного судового розгляду в суді міста Солсбері.

Усі троє заперечували звинувачення у пошкодженні стародавньої пам’ятки та порушенні громадського порядку.

Під час захисту вони визнали участь у протесті, але посилалися на "поважну причину" своїх дій і на свої права, гарантовані статтями 10 і 11 Європейської конвенції з прав людини – про право на свободу вираження поглядів і право на мирний протест.

Фарба, якою вони обприскали камені, була оперативно прибрана, що коштувало 620 фунтів стерлінгів.

Підсудні наполягали, що це був мирний протест, що права інших осіб "не були суттєво порушені", і що вони ретельно обрали безпечний тип порошку, аби не завдати шкоди пам’ятці.

Прокурор Саймон Джонс, навпаки, стверджував, що акція, яку знімали інші учасники руху Just Stop Oil, була "ретельно спланованою" і становила "очевидний акт вандалізму".

Суддя Пол Дагдейл, звертаючись до присяжних, пояснив, що "кожен має право висловлювати власну думку, навіть якщо інші з нею не погоджуються".

"Якщо люди не згодні з діями чи бездіяльністю уряду, вони мають право протестувати проти цього", – сказав суддя.

"Бувають випадки, коли захист права на свободу слова й протест може означати, що дії, які за інших обставин вважалися б незаконними, суд визнає законними, щоб ці права зберегти", – додав він.

Після того як присяжні, порадившись протягом шести годин, оголосили виправдальний вирок, троє підсудних обійнялися в залі суду.

Інцидент з каменями стався після низки демонстрацій Just Stop Oil, в тому числі обливання супом картини Вінсента Ван Гога "Соняшники" у 2022 році. Двоє активісток були за це засуджені до двох років і 20 місяців ув'язнення відповідно.