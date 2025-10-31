Суд присяжных в Британии оправдал экоактивистов, которые распылили краску на Стоунхендж

Трое активистов движения Just Stop Oil, которые обрызгали британский Стоунхендж оранжевым порошком, были оправданы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

74-летний Раджан Найду, 23-летняя студентка Оксфордского университета Ниам Линч и 36-летний Люк Вотсон были оправданы после 10-дневного судебного разбирательства в суде города Солсбери.

Все трое отрицали обвинения в повреждении древнего памятника и нарушении общественного порядка.

Во время защиты они признали участие в протесте, но сослались на "уважительную причину" своих действий и на свои права, гарантированные статьями 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека – о праве на свободу выражения мнений и праве на мирный протест.

Краска, которой они обрызгали камни, была оперативно убрана, что стоило 620 фунтов стерлингов.

Подсудимые настаивали, что это был мирный протест, что права других лиц "не были существенно нарушены" и что они тщательно выбрали безопасный тип порошка, чтобы не нанести ущерб памятнику.

Прокурор Саймон Джонс, напротив, утверждал, что акция, которую снимали другие участники движения Just Stop Oil, была "тщательно спланированной" и представляла собой "очевидный акт вандализма".

Судья Пол Дагдейл, обращаясь к присяжным, объяснил, что "каждый имеет право выражать свое мнение, даже если другие с ним не согласны".

"Если люди не согласны с действиями или бездействием правительства, они имеют право протестовать против этого", – сказал судья.

"Бывают случаи, когда защита права на свободу слова и протест может означать, что действия, которые при других обстоятельствах считались бы незаконными, суд признает законными, чтобы эти права сохранить", – добавил он.

После того как присяжные, посовещавшись в течение шести часов, объявили оправдательный приговор, трое подсудимых обнялись в зале суда.

Инцидент с камнями произошел после ряда демонстраций Just Stop Oil, в том числе обливания супом картины Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в 2022 году. Две активистки были за это осуждены к двум годам и 20 месяцам тюремного заключения соответственно.