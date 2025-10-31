Глава МЗС Канади розповіла, коли Україні передадуть обіцяний російський Ан-124

Канада готова негайно передати Україні конфіскований у Росії вантажний літак Ан-124, щойно на це дасть дозвіл суд.

Про це, як пише "Європейська правда", під час пресконференції в Оттаві сказала міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, її цитує "Укрінформ".

Йдеться про літак, який застряг в аеропорту Торонто з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ананд наголосила, що головну роль у юридичному процесі відіграє суд, і з юридичної точки зору мова йде про конфіскацію літака як майна.

"Не хочу робити передчасних висновків стосовно рішень незалежних судових органів, але у разі винесення позитивного для Канади висновку стосовно конфіскації літак буде передано Україні", – сказала Ананд.

Вона додала, що "на початку війни Росія знищила багато літаків в Україні, тож це, певним чином, поновлення флоту".

За словами Ананд, власник літака, підсанкційна компанія "Волга-Днепр", "використовує складні корпоративні структури, на розплутування яких необхідний значний час".

Міністерка зауважила, що законодавство Канади дозволяє конфіскацію майна судовим й законодавчим методом. "Поки ми вивчаємо інші способи конфіскації, ми вирішили розпочати судовий процес. Чи це єдиний спосіб? Ні. Чи ми використовуємо усі наявні у нас засоби? Так", – підсумувала вона.

Колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо ще в 2023-му році оголосив про конфіскацію його урядом транспортного літака Ан-124 російської підсанкційної компанії "Волга-Днепр" у Торонто та початок процесу його передачі Україні.

У травні 2025 року стало відомо, що уряд Канади розпочав юридичну процедуру для конфіскації російського літака Ан-124 "Руслан".