Глава МИД Канады рассказала, когда Украине передадут обещанный российский Ан-124

Канада готова немедленно передать Украине конфискованный в России грузовой самолет Ан-124, как только на это даст разрешение суд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во время пресс-конференции в Оттаве сказала министр иностранных дел Канады Анита Ананд, ее цитирует "Укринформ".

Речь идет о самолете, который застрял в аэропорту Торонто с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Ананд подчеркнула, что главную роль в юридическом процессе играет суд, и с юридической точки зрения речь идет о конфискации самолета как имущества.

"Не хочу делать преждевременных выводов относительно решений независимых судебных органов, но в случае вынесения положительного для Канады заключения относительно конфискации самолет будет передан Украине", – сказала Ананд.

Она добавила, что "в начале войны Россия уничтожила много самолетов в Украине, поэтому это, в некотором роде, обновление флота".

По словам Ананд, владелец самолета, подсанкционная компания "Волга-Днепр", "использует сложные корпоративные структуры, на распутывание которых требуется значительное время".

Министр отметила, что законодательство Канады позволяет конфискацию имущества судебным и законодательным методом. "Пока мы изучаем другие способы конфискации, мы решили начать судебный процесс. Является ли это единственным способом? Нет. Используем ли мы все имеющиеся у нас средства? Да", – подытожила она.

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо еще в 2023 году объявил о конфискации его правительством транспортного самолета Ан-124 российской подсанкционной компании "Волга-Днепр" в Торонто и начале процесса его передачи Украине.

В мае 2025 года стало известно, что правительство Канады начало юридическую процедуру для конфискации российского самолета Ан-124 "Руслан".