Аэропорт Мюнхена второй раз приостанавливал работу из-за неизвестных дронов

Аэропорт немецкого Мюнхена в пятницу вечером второй раз за последнее время закрывали из-за неизвестных дронов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Федеральная полиция подтвердила два случая обнаружения дронов в ночное время. Данные об инциденте подтвердили и в аэропорту.

"Вечером 3 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) из соображений безопасности ограничила и до дальнейшего уведомления прекратила полеты в аэропорту Мюнхена из-за неподтвержденных сообщений о появлении дронов", – говорится в сообщении аэропорта Мюнхена.

Представитель управления федеральной полиции в Мюнхене Томас Боровик подтвердил информацию: "Из соображений безопасности служба управления воздушным движением в 21:28 прекратила полеты. Безопасность превыше всего".

Как указано, незадолго до 23 часов две патрульные группы федеральной полиции одновременно наблюдали по одному дрону в двух разных местах.

"Одновременно было замечено по одному дрону на северной и южной взлетно-посадочных полосах. Во время наблюдения дроны сразу развернулись и исчезли, поэтому их не удалось идентифицировать", – рассказал представитель полиции.

Из-за инцидента пришлось перенаправить 23 рейса, которые должны были прибыть в Мюнхен, 12 рейсов были отменены. Еще 46 вылетов не смогли состояться как запланировано, они были отменены или перенесены на 4 октября.

По данным аэропорта, из-за инцидента задерживаются и утренние субботние рейсы.

Пассажирам рекомендуется перед приездом в аэропорт уточнить у своей авиакомпании текущий статус своего рейса.

При этом по состоянию на утро субботы, регистрация на определенные рейсы осуществляется, также некоторые самолеты уже приземлялись в Мюнхене.

При этом еще ряд рейсов пока указан в списке как отмененный.

Сообщалось, что поздно вечером 2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.

Беспилотники, которые вечером в четверг зафиксировали в Мюнхене и которые привели к приостановке работы аэропорта, перед тем заметили над авиабазой города Эрдинг.

Кроме того, в пятницу вечером полиция Чехии сообщила об анонимной и непроверенной угрозе о приближении беспилотников к аэропорту Праги.