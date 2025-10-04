Трамп після відповіді ХАМАС на його ультиматум повірив у можливість миру на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування сектора Гази, наголосивши, що бойовики ХАМАС висловили готовність до встановлення миру на Близькому Сході.

Про це йдеться в дописі американського президента у соцмережі Truth Social.

Коментар Трампа з’явився після того, як терористичне угруповання ХАМАС відповіло на його ультиматум, заявивши про готовність звільнити всіх заручників для досягнення постійного припинення вогню в Газі.

Як зазначив президент США, виходячи з цієї заяви, він вважає, що ХАМАС готовий до тривалого миру.

"Ізраїль має негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли безпечно і швидко звільнити заручників! Зараз це занадто небезпечно. Ми вже обговорюємо деталі, які необхідно опрацювати. Мова йде не лише про Газу, мова йде про довгоочікуваний мир на Близькому Сході", – підкреслив він.

Перед тим Трамп у Truth Social написав, що ХАМАС має до кінця тижня погодитись на його мирний план для сектору Гази, інакше на нього чекає "пекло".

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Трамп заявив, що Ізраїль та низка країн Близького Сходу підтримали запропонований ним план.

Лідери ЄС схвально відреагували на запропонований адміністрацією президента США Дональда Трампа план щодо припинення війни в Газі.