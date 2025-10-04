Трамп после ответа ХАМАС на его ультиматум поверил в возможность мира на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа, подчеркнув, что боевики ХАМАС выразили готовность к установлению мира на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в посте американского президента в соцсети Truth Social.

Комментарий Трампа появился после того, как террористическая группировка ХАМАС ответила на его ультиматум, заявив о готовности освободить всех заложников для достижения постоянного прекращения огня в Газе.

Как отметил президент США, исходя из этого заявления, он считает, что ХАМАС готов к длительному миру.

"Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро освободить заложников! Сейчас это слишком опасно. Мы уже обсуждаем детали, которые необходимо проработать. Речь идет не только о Газе, речь идет о долгожданном мире на Ближнем Востоке", – подчеркнул он.

Перед тем Трамп в Truth Social написал, что ХАМАС должен до конца недели согласиться на его мирный план для сектора Газа, иначе его ждет "ад".

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газа и будущего этой территории.

Трамп заявил, что Израиль и ряд стран Ближнего Востока поддержали предложенный им план.

Лидеры ЕС одобрительно отреагировали на предложенный администрацией президента США Дональда Трампа план по прекращению войны в Газе.