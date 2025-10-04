В ЄС побачили можливість для припинення вогню в Газі і звільнення заручників

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про реальну можливість для припинення вогню в Газі і звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Про це вона написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментар фон дер Ляєн з’явився після того, як терористичне угруповання ХАМАС відповіло на ультиматум президента США Дональда Трампа, заявивши про готовність звільнити всіх заручників для досягнення постійного припинення вогню в Газі.

Президентка ЄК зазначила, що заява ХАМАС "вселяє оптимізм".

"Необхідно скористатися цим моментом. Негайне припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників цілком досяжні", – підкреслила вона.

Фон дер Ляєн додала, що Європа підтримуватиме всі зусилля, спрямовані на припинення страждань цивільного населення і просування єдиного життєздатного рішення для досягнення миру – рішення на основі співіснування двох держав.

Нагадаємо, у п’ятницю президент США Дональд Трамп у Truth Social написав, що ХАМАС має до кінця тижня погодитись на його мирний план для сектору Гази, інакше на нього чекає "пекло".

Після відповіді ХАМАС на його ультиматум Трамп закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування сектора Гази.