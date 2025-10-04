В ЕС увидели возможность для прекращения огня в Газе и освобождения заложников

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о реальной возможности для прекращения огня в Газе и освобождения заложников, которых удерживают боевики ХАМАС.

Об этом она написала у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Комментарий фон дер Ляйен появился после того, как террористическая группировка ХАМАС ответила на ультиматум президента США Дональда Трампа, заявив о готовности освободить всех заложников для достижения постоянного прекращения огня в Газе.

Президент ЕК отметила, что заявление ХАМАС "вселяет оптимизм".

"Необходимо воспользоваться этим моментом. Немедленное прекращение огня в Газе и освобождение всех заложников вполне достижимы", – подчеркнула она.

Фон дер Ляйен добавила, что Европа будет поддерживать все усилия, направленные на прекращение страданий гражданского населения и продвижение единственного жизнеспособного решения для достижения мира – решения на основе сосуществования двух государств.

Напомним, в пятницу президент США Дональд Трамп в Truth Social написал, что ХАМАС должен до конца недели согласиться на его мирный план для сектора Газа, иначе его ждет "ад".

После ответа ХАМАС на его ультиматум Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа.