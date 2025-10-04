У Римі й Барселоні проходять великі пропалестинські демонстрації

У Римі, столиці Італії, та іспанській Барселоні проходять багатотисячні пропалестинські демонстрації.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами ANSA та El Pais.

На акції у Римі очікують тисячі людей. Хода офіційно починається о 14:30 за місцевим часом. Деякі учасники, зокрема студенти, почали збиратися ще за кілька годин до того.

Демонстрація має рушити до П’яцца Сан-Джованні.

La Presse

У п’ятницю на акції по всій території Італії вийшли сотні тисяч людей.

Муніципальна варта у Барселоні, де протест зібрали у ранкові години суботи, оцінює кількість учасників у 70 тисяч осіб.

El Pais

У Мадриді зібрання анонсували на 18 годину. Всього по території Іспанії цими вихідними заплановано близько 80 пропалестинських демонстрацій.

Нагадаємо, тригером для нової хвилі пропалестинських протестів стало затримання Ізраїлем суден так званої гуманітарної "флотилії" до сектора Гази.

У Берліні пропалестинські активісти облили фарбою будівлю МЗС.

Пропалестинський мітинг у Гаазі у Нідерландах ввечері 2 жовтня скінчився затриманням понад 200 осіб.