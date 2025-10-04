В Риме и Барселоне проходят крупные пропалестинские демонстрации

В Риме, столице Италии, и испанской Барселоне проходят многотысячные пропалестинские демонстрации.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам ANSA и El Pais.

На акции в Риме ожидают тысячи людей. Шествие официально начинается в 14:30 по местному времени. Некоторые участники, в частности студенты, начали собираться еще за несколько часов до этого.

Демонстрация должна двинуться к Пьяцца Сан-Джованни.

La Presse

В пятницу на акции по всей территории Италии вышли сотни тысяч человек.

Муниципальная стража в Барселоне, где протест собрали в утренние часы субботы, оценивает количество участников в 70 тысяч человек.

El Pais

В Мадриде собрание анонсировали на 18 часов. Всего по территории Испании в эти выходные запланировано около 80 пропалестинских демонстраций.

Напомним, триггером для новой волны пропалестинских протестов стало задержание Израилем судов так называемой гуманитарной "флотилии" в секторе Газа.

В Берлине пропалестинские активисты облили краской здание МИД.

Пропалестинский митинг в Гааге в Нидерландах вечером 2 октября закончился задержанием более 200 человек.