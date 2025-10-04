У Чехії порахували 70% голосів, лідирує популістська партія експрем’єра Бабіша

За результатами підрахунку понад 70% голосів на парламентських виборах у Чехії популістська партія експрем’єра Андрія Бабіша ANO лідирує зі значним відривом.

Як повідомляє "Європейська правда", такі проміжні результати голосування публікує IDNES.

За результатами обробки близько 72% голосів, партія Бабіша лідирує з 37,1% голосів, що забезпечило би їм 86 мандатів.

На другому місці – керівний правоцентристський блок "Разом" з 21,4%.

STAN ("Мери і незалежні") має 10,7%, популісти "Свобода і пряма демократія" (SPD) – 8,2%, Піратська партія – 8%, "Автомобілісти" – 7%. Популістська партія "Досить!" (Stačilo!) наразі має 4,5%, тоді як прохідний бар’єр – 5%.

За поточного розподілу голосів партія Бабіша навряд чи зможе розраховувати на уряд більшості, попри формальну перемогу.

Президент Петр Павел вважає, що переговори про формування коаліції після парламентських виборів не будуть простими.

