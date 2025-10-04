В Чехии подсчитали 70% голосов, лидирует популистская партия экс-премьера Бабиша

По результатам подсчета более 70% голосов на парламентских выборах в Чехии популистская партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO лидирует со значительным отрывом.

Как сообщает "Европейская правда", такие промежуточные результаты голосования публикует IDNES.

По результатам обработки около 72% голосов, партия Бабиша лидирует с 37,1% голосов, что обеспечило бы им 86 мандатов.

На втором месте – правящий правоцентристский блок "Вместе" с 21,4%.

STAN ("Мэры и независимые") имеет 10,7%, популисты "Свобода и прямая демократия" (SPD) – 8,2%, Пиратская партия – 8%, "Автомобилисты" – 7%. Популистская партия "Хватит!" (Stačilo!) пока имеет 4,5%, тогда как проходной барьер – 5%.

При текущем распределении голосов партия Бабиша вряд ли сможет рассчитывать на правительство большинства, несмотря на формальную победу.

Президент Петр Павел считает, что переговоры о формировании коалиции после парламентских выборов не будут простыми.

Подробно о возможных раскладах по итогам выборов читайте в статье Шанс для России, угроза для ВСУ.