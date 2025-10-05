Министр обороны Германии призвал к спокойствию после инцидентов с дронами

Министр обороны Борис Писториус призывает к спокойствию после того, как над немецкими аэропортами неоднократно замечали беспилотники.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

Он сказал, что понимает неопределенность, отметив, что подобных дебатов раньше не возникало. "Поэтому тем важнее трезво и спокойно смотреть на ситуацию: пока замеченные беспилотники не представляли никакой конкретной угрозы".

Интервью Handelsblatt было проведено до того, как в четверг и пятницу вечером в аэропорту Мюнхена были замечены беспилотники. В оба дня полеты были временно приостановлены. Остается неясным, кто несет ответственность за полеты беспилотников.

С точки зрения Писториуса, Россия имеет целью посеять неопределенность с помощью нарушений воздушного пространства и пролетов беспилотников.

"Речь идет о провокации, нагнетании страха и спровоцировании противоречивых дебатов. Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все знаем. Он также знает немецкие инстинкты и рефлексы", – сказал Писториус.

Писториус подчеркнул, что Германия достигла значительного прогресса в сфере защиты от беспилотников. В то же время, он сдержал ожидания от немецких вооруженных сил, Бундесвера.

"Бундесвер не может быть везде в Германии, где появляются дроны, и сбивать их, – сказал он. "Гораздо важнее, чтобы государство и федеральная полиция развивали возможности, необходимые для работы на определенной высоте", – сказал он.

Писториус скептически относится к планам министра внутренних дел Александера Добриндта по созданию центра защиты от беспилотников. "Этот центр будет отвечать только за потенциальную угрозу со стороны беспилотников. Однако мы должны ожидать, что могут быть разные сценарии угроз, – сказал министр обороны. "Поэтому нам прежде всего нужна совместная осведомленность о ситуации в режиме 24/7-360 градусов", – сказал он.

Беспилотники, которые вечером в четверг зафиксировали в Мюнхене и которые привели к приостановке работы аэропорта, перед тем заметили над авиабазой города Эрдинг.