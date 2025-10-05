Четвертый день пропалестинских протестов в Италии обозначился столкновениями с полицией

Сотни тысяч людей прошли маршем через центр Рима в субботу в рамках четвертого дня протестов в Италии после того, как Израиль перехватил международную флотилию, которая пыталась доставить помощь в Газу, и задержал ее активистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Люди с транспарантами и флагами, скандируя "Свободная Палестина" и другие лозунги, прошли мимо Колизея, участвуя в марше, который, по словам организаторов, собрал более 1 миллиона человек, тогда как полиция оценивает эту цифру примерно в 250 000.

"Я здесь со многими другими друзьями, потому что считаю, что нам всем важно мобилизоваться индивидуально", – сказал Франческо Гальтьери, 65-летний музыкант из Рима.".

Протест, проходивший под ярким солнечным светом, был мирным, на нем присутствовали студенты, дети и пожилые люди. На нем также был по меньшей мере один баннер, приветствовавший нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, и антиизраильские лозунги.

Ближе к концу марша около 200 человек откололись и вступили в стычку с полицейскими в спецсредствах возле базилики Санта Мария Маджоре, сообщила полиция. Полицейские ответили слезоточивым газом и водометами.

В последующих инцидентах протестующие подожгли несколько автомобилей и мусорных баков, а также бросали петарды в полицейских, сообщила полиция, добавив, что они задержали 12 подозреваемых и записали имена 262 человек.

После того, как Израиль начал блокировать флотилию поздно вечером в среду, протесты вспыхнули по всей Европе и в других частях мира, но в Италии они происходили ежедневно и во многих городах.

В пятницу профсоюзы объявили всеобщую забастовку в поддержку флотилии, в демонстрациях по всей стране приняли участие более 2 миллионов человек, сообщили организаторы. Министерство внутренних дел оценило посещаемость демонстраций примерно в 400 000.

Правое правительство Италии критически отнеслось к протестам.

В Берлине пропалестинские активисты облили краской здание МИДа.

Пропалестинский митинг в Гааге в Нидерландах вечером 2 октября закончился задержанием более 200 человек.