Президент Чехії поки не буде доручати формування уряду жодній з політсил

Мандат на переговори про формування уряду Чехії поки що передчасний, про нього буде сенс говорити, коли почнуть вимальовуватися якісь обриси уряду, який мав би шанси отримати підтримку Палати депутатів.

Про це заявив президент Петр Павел на пресконференції після сьогоднішньої серії переговорів з лідерами п'яти партій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Він очікує, що установчі збори нижньої палати парламенту будуть скликані на початку листопада, за його словами, це створить достатньо простору для переговорів сторін.

За словами Павла, результати виборів підтвердили, що більшість громадян хочуть не крайніх політичних поглядів, а збереження прозахідної орієнтації Чехії.

Він подякував людям за їхню участь і привітав рух ANO з перемогою.

За словами Павла, метою зустрічі з лідерами партій, які пройшли до Палати депутатів, є дізнатися думку лідерів про результати виборів, їхні пріоритети на майбутній період, пропозиції щодо формування урядової більшості, а також можливості та обмеження, які вони бачать для формування нового кабінету міністрів.

У неділю він прийняв лідерів ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 і STAN, а в понеділок зустрінеться з лідерами "Піратів", SPD і "Автомобілістів".За словами президента, графік подальших кроків потрібно побачити у зв'язку з установчими зборами Палати депутатів.

"Новий уряд може бути призначений тільки після того, як нинішній уряд піде у відставку. Він не може піти у відставку до того, як відбудеться установче засідання нової Палати депутатів", – зазначив Павел.

"Переговори між ANO, SPD та "Автомобілістами" тривають і, безумовно, матимуть ще багато раундів. Говорити про прізвища зараз, безумовно, передчасно", – сказав президент.

За його словами, бажано уникати спекуляцій, оскільки це не полегшує переговори між політичними партіями. силами для виявлення перетинів між програмами або кадровими вимогами.

Павел заявив, що вважає пріоритетами прозахідний напрямок країни і перебування в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі (НАТО), які, на його думку, є найкращими гарантіями безпеки і процвітання. "Поки у нас немає іншої, кращої альтернативи, було б дуже безвідповідально говорити про вихід з них", – сказав він.

Ще одним пріоритетом, за словами глави держави, є збереження інститутів демократичної держави.

У цьому контексті він говорив про роль суспільних ЗМІ, державних університетів, силових структур, незалежність судової влади та прокуратури. "Це ті параметри, яких я буду дотримуватися у всіх своїх переговорах, які приведуть до формування нового уряду", – додав президент.

Рух ANO переміг на виборах, отримавши майже 34,5% голосів, за ним слідує коаліція SPOLU з 23,4% і STAN з 11,2%.

Детально про можливі розклади за підсумками виборів читайте у статті Шанс для Росії, загроза для ЗСУ.