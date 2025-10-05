Президент Чехии пока не будет поручать формирование правительства ни одной из политсил

Мандат на переговоры о формировании правительства Чехии пока преждевременный, о нем будет смысл говорить, когда начнут вырисовываться какие-то очертания правительства, которое имело бы шансы получить поддержку Палаты депутатов.

Об этом заявил президент Петр Павел на пресс-конференции после сегодняшней серии переговоров с лидерами пяти партий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Он ожидает, что учредительное собрание нижней палаты парламента будет созвано в начале ноября, по его словам, это создаст достаточно пространства для переговоров сторон.

По словам Павла, результаты выборов подтвердили, что большинство граждан хотят не крайних политических взглядов, а сохранения прозападной ориентации Чехии.

Он поблагодарил людей за их участие и поздравил движение ANO с победой.

По словам Павла, целью встречи с лидерами партий, прошедших в Палату депутатов, является узнать мнение лидеров о результатах выборов, их приоритеты на предстоящий период, предложения по формированию правительственного большинства, а также возможности и ограничения, которые они видят для формирования нового кабинета министров.

В воскресенье он принял лидеров ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 и STAN, а в понедельник встретится с лидерами "Пиратов", SPD и "Автомобилистов".По словам президента, график дальнейших шагов нужно увидеть в связи с учредительным собранием Палаты депутатов.

"Новое правительство может быть назначено только после того, как нынешнее правительство уйдёт в отставку. Оно не может уйти в отставку до того, как состоится учредительное заседание новой Палаты депутатов", – отметил Павел.

"Переговоры между ANO, SPD и "Автомобилистами" продолжаются и, безусловно, будут иметь еще много раундов. Говорить о фамилиях сейчас, безусловно, преждевременно", – сказал президент.

По его словам, желательно избегать спекуляций, поскольку это не облегчает переговоры между политическими партиями. силами для выявления пересечений между программами или кадровыми требованиями.

Павел заявил, что считает приоритетами прозападное направление страны и пребывание в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе (НАТО), которые, по его мнению, являются лучшими гарантиями безопасности и процветания. "Пока у нас нет другой, лучшей альтернативы, было бы очень безответственно говорить о выходе из них", – сказал он.

Еще одним приоритетом, по словам главы государства, является сохранение институтов демократического государства.

В этом контексте он говорил о роли общественных СМИ, государственных университетов, силовых структур, независимости судебной власти и прокуратуры. "Это те параметры, которых я буду придерживаться во всех своих переговорах, которые приведут к формированию нового правительства", – добавил президент.

Движение ANO победило на выборах, получив почти 34,5% голосов, за ним следует коалиция SPOLU с 23,4% и STAN с 11,2%.

Подробно о возможных раскладах по итогам выборов читайте в статье Шанс для России, угроза для ВСУ.