Правительство Британии обвиняют в давлении для закрытия "дела китайских шпионов"

Правительство британского премьера Кира Стармера обвинили в срыве расследования дела о китайском шпионаже против политиков в Вестминстере, чтобы защитить коммерческие и дипломатические отношения с Пекином.

Об этом говорится в публикации издания Financial Times, пишет "Европейская правда".

Британские чиновники сообщили изданию, что решение прокуратуры в прошлом месяце закрыть "дело о китайском шпионаже" было принято после острых споров между советниками Стармера по вопросам международной безопасности и МИД с одной стороны и Министерством внутренних дел – с другой. Именно МВД настаивало на продолжении дела.

В правительственных кругах считают, что конфликт возник из-за нежелания советников по вопросам безопасности и МИД раздражать Китай, поскольку Великобритания стремится улучшить отношения со своим третьим по объему торговым партнером.

Дело прокуроров развалилось после того, как представители сектора безопасности заявили, что не будут давать показаний, в которых Китай можно было бы определить как "врага" – ключевой элемент для обвинения по Закону о государственной тайне, который нарушали подозреваемые.

Это произошло несмотря на то, что британские прокуроры, при поддержке показаний одного из тех же должностных лиц из сектора безопасности ранее в этом году в другом деле о шпионаже в пользу России утверждали, что "враг" – это "любая страна, которая представляет угрозу национальной безопасности Великобритании".

В Стратегии национальной безопасности, опубликованной в июне, отмечалось, что Китай в последние годы активизировал "шпионаж", "вмешательство в демократию" и "подрыв экономической безопасности" Британии. В то же время в документе отмечалось, что Лондон стремится увеличить объемы торговли.

В этом же документе, подготовленном под руководством советника по нацбезопасности Джонатана Пауэлла и на основе неопубликованного "аудита Китая", также содержалось предупреждение о необходимости "уменьшить риски недоразумений и плохой коммуникации", которые в последние годы характеризовали отношения Британии с Китаем.

Правительство Британии настаивает, что решение о прекращении преследования было принято прокуратурой "независимо".

Депутат Алисия Кернс, которая должна была давать показания по делу, заявила, что премьер-министр должен дать объяснения, а правительство должно "обнародовать процесс принятия решения перед британцами, в интересах которых и было начато преследование".

Представитель Кабинета министров заявил, что утверждение о "давлении" со стороны Даунинг-стрит с целью закрытия дела является "абсолютно ложным".

В середине сентября стало известно, что в Британии сняли обвинения с двух подозреваемых в шпионаже для Китая.

Кристофера Кэша и Кристофера Берри, которым 30 и 33 года соответственно, обвинили в нарушении Закона о государственной тайне путем предоставления информации или документов, которые могли быть "полезными для врага".