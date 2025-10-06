В Германии отложили голосование за закон о военной службе из-за разногласий в коалиции

Голосование Бундестага в первом чтении за закон о новых правилах призыва на военную службу не состоится 9 октября, как было запланировано.

Об этом говорится в публикации DW, сообщает "Европейская правда".

Причина задержки – разногласия, возникшие в парламентской рабочей группе среди представителей фракций партий правительственной коалиции: консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Теперь голосование Бундестага за законопроект в первом чтении может быть отложено на срок от одной до нескольких недель, сообщило ранее издание FAZ. Конкретная новая дата в публикации не называется.

"В обеих фракциях партий из правительственной коалиции мы в течение недель работаем над необходимыми улучшениями законопроекта и возможными компромиссами. По общей оценке, здесь еще есть открытые вопросы", – сказал Норберт Рёттген, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, который отвечает также за сферу международной политики и политики безопасности.

Основной вопрос, вызывающий разногласия, связан с тем, как будет происходить переход от добровольной службы в армии к обязательной воинской повинности.

Согласно законопроекту министра обороны Бориса Писториуса, представляющего СДПГ, этот переход будет проведен в случае, если количество желающих пройти добровольную военную службу будет недостаточным или ситуация с безопасностью в Германии существенно обострится.

Однако документ не содержит ни конкретных цифр, ни сроков такого перехода. Именно это критикует блок ХДС/ХСС.

Сам Писториус уже раскритиковал блок ХДС/ХСС за то, что голосование в Бундестаге за его законопроект отложено.

Законопроект, предложенный Писториусом, не предусматривает немедленного восстановления обязательной воинской повинности в Германии. Согласно документу, с 2026 года всем молодым гражданам Германии будут рассылаться анкеты о желании пройти службу в Бундесвере. Заполнение анкеты будет обязательным для мужчин и добровольным для женщин.

Напомним, в Дании с 1 июля вступил в силу призыв женщин в армию наравне с мужчинами. Это первая европейская страна, которая ввела такое нововведение.