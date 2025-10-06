СМИ: 13 стран ЕС против уступок Австрии для одобрения 19-го пакета санкций против РФ

Представители почти половины стран Европейского Союза выразить свое несогласие с инициативой о компенсации убытков австрийскому банку Raiffeisen Bank, связанных с конфискацией российских активов банка.

Об этом изданию Politico стало известно от неназванного европейского дипломата, пишет "Европейская правда".

Представители 13 стран ЕС во время заседания Coreper в пятницу, обсуждая 19-й пакет санкций против РФ, выступили против того, чтобы компенсировать убытки Raiffeisen Bank, которому пришлось заплатить большой штраф в России по решению российского суда.

Австрия хочет, чтобы Raiffeisen получил компенсацию после того, как банк потерял 2,1 млрд евро своих активов в России. Арест произошел после решения российского суда, согласно которому Raiffeisen должен был выплатить компенсацию олигарху Олегу Дерипаске, активы которого заморожены в Австрии. 2,1 млрд евро было изъято из активов Raiffeisen в России.

Однако дипломаты выступили против предложения Еврокомиссии компенсировать банку убытки, о чем впервые сообщило издание Financial Times, аргументируя это тем, что это может открыть "ящик Пандоры", отметил дипломат.

По словам семи собеседников FT, идея компенсации заключается в размораживании активов стоимостью около 2 млрд евро в австрийской стройкомпании Strabag, где Дерипаска имел часть собственности. Эти активы должны были бы перейти Raiffeisen в качестве компенсации.

Raiffeisen сохранил крупнейшее среди западных банков присутствие в России после 2022 года и его пытались убедить полностью покинуть Россию, как сделали многие западные компании.