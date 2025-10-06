Литва начинает крупнейшие в истории мобилизационные учения на случай кризиса

В понедельник Литва начала Vyčio Skliautas 2025 – самые масштабные в истории страны учения для проверки системы мобилизации, в которых принимают участие более 100 учреждений и около 2 тысяч участников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Учения, которые продлятся до 11 октября, ставят цель оценить, насколько эффективно Литва может реорганизовать и объединить ресурсы для защиты страны и обеспечения работы жизненно важных служб в случае кризиса безопасности, сообщили в канцелярии правительства.

Во время учений будут проверять, как государственные институты, муниципалитеты и неправительственные организации будут действовать и сотрудничать в ответ на обычные и гибридные угрозы. Участникам придется принимать ключевые решения, касающиеся национальной обороны и поддержки союзников.

Сценарий учений построен на реалистичных ситуациях, которые заставляют участников решать сложные дилеммы. По мере продвижения учений будут оценивать готовность участников проводить эвакуацию гражданского населения и организовывать практические аспекты таких операций.

Во вторник и в среду состоится масштабная тренировка по эвакуации людей с вокзала в Вильнюсе в другие муниципалитеты. Также будет проверено, как Литва реагирует на воздушные тревоги, в частности способность страны выявлять и нейтрализовать воздушные угрозы.

Координацию действий будут оценивать между Вооруженными силами, Пограничной службой, Службой охраны чиновников, полицией и другими структурами.

Системы оповещения населения будут проверять с помощью сирен, мобильных оповещений и сообщений в СМИ.

Больницы будут отрабатывать переход в режим мобилизации, чтобы обеспечить непрерывность медицинской помощи в условиях меняющейся ситуации с безопасностью.

Правительство, министерства, органы безопасности и обороны, Верховный суд, Банк Литвы и другие органы будут выполнять функции Государственного центра мобилизации, который будет координировать основные функции государства в случае мобилизации.

В учениях принимают участие все 60 муниципалитетов, а также 115 учреждений и органов, к которым присоединились НПО и четыре крупные сети розничной торговли продуктами питания.

Всего в учениях принимают участие около 1200 должностных лиц и офицеров и примерно 1000 волонтеров.

Напомним, в эти выходные в Вильнюсе закрывали аэропорт из-за 25 метеозондов, нарушивших авиапространство из Беларуси.

Ранее в сентябре аэропорт Вильнюса несколько раз останавливал работу из-за вероятных дронов.