Мерц вважає, що Німеччина буде змушена впровадити обов'язкову військову службу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує, що з часом у країні буде введена обов'язкова військова служба.

Як пише "Європейська правда", Мерц висловив свої коментарі в інтерв'ю ARD, які цитує агентство DPA.

Наразі на голосування до парламенту подано пропозицію міністра оборони Бориса Пісторіуса, що передбачає добровільну військову службу.

"Я підтримую те, про що ми домовилися в коаліційній угоді, а саме почати з добровільної служби. Але я підозрюю, що вона не залишиться добровільною", – сказав Мерц у інтерв’ю.

Він зазначив, що наразі у відповідній віковій групі для потенційної служби в армії налічується близько 350 тисяч молодих чоловіків і приблизно стільки ж жінок.

НАТО вважає, що для того, щоб Німеччина могла протистояти потенційній атаці, наприклад, з боку Росії, їй необхідна армія чисельністю 260 тисяч осіб, а це означає, що Бундесверу потрібно приблизно 80 тисяч додаткових активних солдатів.

Пропозиція міністра оборони Бориса Пісторіуса, представника Соціал-демократичної партії, базується на добровільному призові і має на меті залучити більше молодих людей, зробивши службу більш привабливою.

Однак депутати блоку Мерца ХДС/ХСС критикують законопроєкт за те, що в ньому не вказано, за яких обставин добровільна служба може перейти в обов'язкову систему. У зв’язку з цим ухвалення законопроєкту в Бундестазі затягується.