Мерц считает, что Германия будет вынуждена ввести обязательную военную службу

Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что со временем в стране будет введена обязательная военная служба.

Как пишет "Европейская правда", Мерц выразил свои комментарии в интервью ARD, которые цитирует агентство DPA.

Сейчас на голосование в парламент подано предложение министра обороны Бориса Писториуса, предусматривающее добровольную военную службу.

"Я поддерживаю то, о чем мы договорились в коалиционном соглашении, а именно начать с добровольной службы. Но я подозреваю, что она не останется добровольной", – сказал Мерц в интервью.

Он отметил, что сейчас в соответствующей возрастной группе для потенциальной службы в армии насчитывается около 350 тысяч молодых мужчин и примерно столько же женщин.

НАТО считает, что для того, чтобы Германия могла противостоять потенциальной атаке, например, со стороны России, ей необходима армия численностью 260 тысяч человек, а это означает, что Бундесверу нужно примерно 80 тысяч дополнительных активных солдат.

Предложение министра обороны Бориса Писториуса, представителя Социал-демократической партии, базируется на добровольном призыве и имеет целью привлечь больше молодых людей, сделав службу более привлекательной.

Однако депутаты блока Мерца ХДС/ХСС критикуют законопроект за то, что в нем не указано, при каких обстоятельствах добровольная служба может перейти в обязательную систему. В связи с этим принятие законопроекта в Бундестаге затягивается.