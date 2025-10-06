Укр Рус Eng

Французьких активістів із затриманої "флотилії" до Гази почнуть повертати додому цього тижня

Новини — Понеділок, 6 жовтня 2025, 12:19 — Марія Ємець

Громадян Франції, яких затримав Ізраїль разом з іншими учасниками гуманітарної флотилії до сектора Гази, почнуть повертати додому цього тижня.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Франції. 

Речник МЗС Паскаль Конфавре повідомив, що у п’ятницю до затриманих на флотилії французів навідались представники консульства, повторний візит до в’язниці Ктзіот, де їх утримують, відбувся у неділю. 

"Наші команди змогли побачитися з усіма нашими співвітчизниками, у них все добре", – поінформував він. 

28 осіб, серед яких деякі є громадянами не лише Франції, 6 жовтня мають посадити на рейс сполученням до Греції, звідки вони у подальшому повернуться додому. 

Загалом на човнах флотилії затримали 30 французьких громадян. 

Італія і Туреччина повідомили про повернення частини своїх затриманих активістів минулого тижня. Частина затриманих, які не захотіли підписати документи для добровільного повернення, поки залишаються в Ізраїлі. 

Затримання Ізраїлем суден флотилії стало тригером для нової хвилі пропалестинських протестів у Європі, окремі акції зібрали десятки тисяч учасників. 

