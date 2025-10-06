Французьких активістів із затриманої "флотилії" до Гази почнуть повертати додому цього тижня

Громадян Франції, яких затримав Ізраїль разом з іншими учасниками гуманітарної флотилії до сектора Гази, почнуть повертати додому цього тижня.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Франції.

Речник МЗС Паскаль Конфавре повідомив, що у п’ятницю до затриманих на флотилії французів навідались представники консульства, повторний візит до в’язниці Ктзіот, де їх утримують, відбувся у неділю.

"Наші команди змогли побачитися з усіма нашими співвітчизниками, у них все добре", – поінформував він.

28 осіб, серед яких деякі є громадянами не лише Франції, 6 жовтня мають посадити на рейс сполученням до Греції, звідки вони у подальшому повернуться додому.

Загалом на човнах флотилії затримали 30 французьких громадян.

Італія і Туреччина повідомили про повернення частини своїх затриманих активістів минулого тижня. Частина затриманих, які не захотіли підписати документи для добровільного повернення, поки залишаються в Ізраїлі.

Затримання Ізраїлем суден флотилії стало тригером для нової хвилі пропалестинських протестів у Європі, окремі акції зібрали десятки тисяч учасників.