Французских активистов из задержанной "флотилии" в Газу начнут возвращать домой на этой неделе

Граждан Франции, которых задержал Израиль вместе с другими участниками гуманитарной флотилии в сектор Газы, начнут возвращать домой на этой неделе.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

Спикер МИД Паскаль Конфавре сообщил, что в пятницу к задержанным на флотилии французам наведались представители консульства, повторный визит в тюрьму Ктзиот, где их удерживают, состоялся в воскресенье.

"Наши команды смогли увидеться со всеми нашими соотечественниками, у них все хорошо", – проинформировал он.

28 человек, среди которых некоторые являются гражданами не только Франции, 6 октября должны посадить на рейс сообщением в Грецию, откуда они в дальнейшем вернутся домой.

Всего на лодках флотилии задержали 30 французских граждан.

Италия и Турция сообщили о возвращении части своих задержанных активистов на прошлой неделе. Часть задержанных, которые не захотели подписать документы для добровольного возвращения, пока остаются в Израиле.

Задержание Израилем судов флотилии стало триггером для новой волны пропалестинских протестов в Европе, отдельные акции собрали десятки тысяч участников.