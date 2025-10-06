Скандальная румынская политик пришла в прокуратуру, которая подозревает ее в 11 преступлениях

Скандальная политик Диана Шошоаке, лидер партии SOS Romania, явилась в прокуратуру Румынии, где ее должны проинформировать о статусе в сложном деле с серией обвинений.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Днем 6 октября Шошоаке прибыла в Генпрокуратуру, куда ее вызвали для информирования о статусе подозреваемой в комплексном деле, где ей предъявляют в общей сложности 11 обвинений. Среди прочего, это пропаганда движения легионеров, продвижение "культа военных преступников" и отрицание Холокоста.

По этому же делу, также 6 октября, должны допросить ее бывшего мужа Сильвестру Шошоаке.

Диану Шошоаке у прокуратуры встретила группа ее сторонников. Перед тем, как войти в здание, она назвала себя "самым неудобным антисистемным политиком" и заявила, что "не может дождаться своего ареста".

Шошоаке вызвали в прокуратуру еще две недели назад, но она не явилась на заседание, объяснив это тем, что была за границей. Прокуроры попросили о снятии ее иммунитета депутата Европарламента для продолжения расследования.

Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками, в дополнение к тем, которые упоминаются в обвинениях. Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другую депутатку, скандировала "Верим в Бога" и держала икону.

Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

Шошоаке по решению СБУ запретили въезд в Украину на три года.