У Польщі продовжили арешт українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків"

У понеділок Варшавський окружний суд продовжив на 40 днів арешт підозрюваного у підриві трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" українця Володимира Ж.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Варшавський окружний суд розглядав клопотання прокуратури про продовження арешту підозрюваного до 100 днів. Врешті-решт арешт було продовжено на 40 днів.

"Суд не задовольнив клопотання прокуратури в тому обсязі, в якому вона просила – до 100 днів, а застосував тимчасовий арешт на 40 днів", – сказав у понеділок захисник Володимира Ж. Тимофій Папроцький.

Перед будівлею суду був організований протест – кілька десятків людей вимагали звільнення українця.

фото з сайту onet

Нагадаємо, українця затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки".

Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року. Повідомляли також, що Берлін відправив Польщі європейський ордер на його арешт.

49-річний українець стверджує, що не мав нічого спільного з атакою.

Польський міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк заявив, що у питанні можливої екстрадиції Володимира Ж. до Німеччини не має бути поспішних дій.