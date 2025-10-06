В Польше продлили арест украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Новости — Понедельник, 6 октября 2025, 14:23 —
В понедельник Варшавский окружной суд продлил на 40 дней арест подозреваемого в подрыве трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" украинца Владимира Ж.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.
Варшавский окружной суд рассматривал ходатайство прокуратуры о продлении ареста подозреваемого до 100 дней. В итоге арест был продлен на 40 дней.
"Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры в том объеме, в котором она просила – до 100 дней, а применил временный арест на 40 дней", – сказал в понедельник защитник Владимира Ж. Тимофей Папроцкий.
Перед зданием суда был организован протест – несколько десятков человек требовали освобождения украинца.
Напомним, украинца задержали в польском Прушкуве 30 сентября на основании немецкого европейского ордера на арест по делу о взрывах на газопроводах "Северные потоки".
Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года. Сообщалось также, что Берлин отправил Польше европейский ордер на его арест.
49-летний украинец утверждает, что не имел никакого отношения к атаке.
Польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк заявил, что в вопросе возможной экстрадиции Владимира Ж. в Германию не должно быть поспешных действий.