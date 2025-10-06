В Норвегии считают убытки после разрушительного шторма "Эми"

В Норвегии начинают подсчет материального ущерба после непогоды, накрывшей юг страны в субботу.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Страховые компании начинают получать тысячи сообщений об убытках домохозяйств и компаний в результате шторма "Эми", накрывшего юг Норвегии в пятницу-субботу.

John-Andre Samuelsen / NRK

Некоторые населенные пункты оставались без света более двух суток, тысячи домохозяйств и предприятий обесточены до сих пор.

В крупнейших страховых компаниях говорят, что уже получили от около 1000 до 3000 сообщений об ущербе от клиентов, и эта цифра ожидаемо возрастет, когда в пострадавших районах восстановится связь, а люди решат наиболее насущные проблемы после шторма.

Большинство заявок поступили из южных ленов Вестланн, Ругаланн, Вестфольд, Телемарк.

"Это один из крупнейших осенних штормов за несколько лет. 9 из 10 заявок касаются поврежденных зданий, с типичными повреждениями вроде сорванных фрагментов кровли, ущерба от падения деревьев, поврежденных авто", – отметили в страховой компании Tryg.

Bjarte M. Johannesen

Отдельные предприятия уже заявили об убытках на сотни тысяч евро. Так, одно из предприятий недалеко от Осло полностью затопило, ущерб может достигать более 200 тысяч евро.

Министр Карианне Тунг, комментируя убытки от шторма, отметила, что в правительстве будут работать над улучшением готовности инфраструктуры к экстремальным погодным явлениям.

Tom Ole Buaas / NRK

Шторм был ощутим и в других странах региона, но не нанес масштабного ущерба. Так, в Дании были перебои с транспортом и отменили проведение марафона.

В аэропорту Амстердама, который является важным международным хабом, отменили десятки рейсов.