У частині Румунії оголосили червоне попередження через загрозу паводка

Новини — Понеділок, 6 жовтня 2025, 15:38 — Марія Ємець

У низці районів на сході Румунії оголосили червоне попередження через очікувані сильні зливи, що можуть призвести до серйозних підтоплень.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

У жудцях Констанца, Калараш, Яломіца на південному сході країни оголосили червоне попередження через очікувані сильні зливи. 

Попередження почне діяти з 21:00 вівторка і протягом майже всієї середи 8 жовтня. Рясні зливи можуть призвести до підтоплень і перебоїв з транспортом.  

У Констанці у зв’язку з попередженням вирішили скасувати заняття у школах. 

Загалом негода торкнеться ширшої території країни, а у румунських Карпатах на висоті понад 1700 метрів можливі хуртовини. 

Нагадаємо, наприкінці попереднього тижня Констанца вже постраждала від підтоплень після рясних дощів, а у Бухаресті від падіння поламаних дерев постраждали понад сотня автомобілів. 

У Норвегії досі відновлюють електропостачання та рахують збитки після шторму "Емі", що у п’ятницю-суботу накрив південну частину країни. 

