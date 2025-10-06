У частині Румунії оголосили червоне попередження через загрозу паводка

У низці районів на сході Румунії оголосили червоне попередження через очікувані сильні зливи, що можуть призвести до серйозних підтоплень.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У жудцях Констанца, Калараш, Яломіца на південному сході країни оголосили червоне попередження через очікувані сильні зливи.

Попередження почне діяти з 21:00 вівторка і протягом майже всієї середи 8 жовтня. Рясні зливи можуть призвести до підтоплень і перебоїв з транспортом.

У Констанці у зв’язку з попередженням вирішили скасувати заняття у школах.

Загалом негода торкнеться ширшої території країни, а у румунських Карпатах на висоті понад 1700 метрів можливі хуртовини.

Нагадаємо, наприкінці попереднього тижня Констанца вже постраждала від підтоплень після рясних дощів, а у Бухаресті від падіння поламаних дерев постраждали понад сотня автомобілів.

У Норвегії досі відновлюють електропостачання та рахують збитки після шторму "Емі", що у п’ятницю-суботу накрив південну частину країни.