В части Румынии объявили красное предупреждение из-за угрозы паводка

В ряде районов на востоке Румынии объявили красное предупреждение из-за ожидаемых сильных ливней, которые могут привести к серьезным подтоплениям.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В жудецах Констанца, Калараш, Яломица на юго-востоке страны объявили красное предупреждение из-за ожидаемых сильных ливней.

Предупреждение начнет действовать с 21:00 вторника и в течение почти всей среды 8 октября. Обильные ливни могут привести к подтоплениям и перебоям с транспортом.

В Констанце в связи с предупреждением решили отменить занятия в школах.

В целом непогода коснется более широкой территории страны, а в румынских Карпатах на высоте более 1700 метров возможны метели.

Напомним, в конце предыдущей недели Констанца уже пострадала от подтоплений после обильных дождей, а в Бухаресте от падения поломанных деревьев пострадали более сотни автомобилей.

В Норвегии до сих пор восстанавливают электроснабжение и считают убытки после шторма "Эми", который в пятницу-субботу накрыл южную часть страны.