Зеленский: Украина будет в ЕС, с Орбаном или без

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина станет членом Европейского Союза независимо от позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, передает Укринформ, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 6 октября, Зеленский выразил уверенность, что народ Венгрии поддерживает Украину в любом случае.

"Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, потому что это выбор народа Украины", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский прокомментировал возможность изменений правил процедуры, при которых для расширения ЕС не потребуется единогласное решение.

"Изменение процедуры – это называется найти путь, как без (Венгрии. – Ред.). Когда большинство, все страны, кроме Венгрии, поддерживают Украину, понимают, как это нужно", – отметил он.

Также украинский президент напомнил, что Украина выполнила все технические требования для открытия первого кластера в переговорах о вступлении в ЕС.

Отметим, Орбан недавно повторил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы "не разделить их судьбу" – а судьба украинцев, по его словам, быть рядом с Россией. Также венгерский премьер считает, что Украина не является суверенным государством, ведь за ее счета платят государства Европейского Союза.

Зеленский считает, что блокирование Венгрией дальнейшего движения Украины в Европейский Союз связано с внутриполитическими причинами.

В Еврокомиссии говорят, что открытие кластеров для Украины без согласия Орбана "может быть рассмотрено", но соответствующее решение должны принять государства-члены ЕС.

