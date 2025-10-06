Лавина в горах Словении: погибли все трое хорватских альпинистов

В результате схода лавины на горе Тоск, что в северо-западной Словении, погибли трое хорватских альпинистов, которых до этого считали пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Поиски трех альпинистов из хорватского города Сплит, которые отправились в поход на Тоск, несмотря на предупреждение о плохих погодных условиях, начались в воскресенье.

Тогда словенские спасатели нашли тело одного из них, но были вынуждены прекратить операцию из-за плохих условий.

Команда из 45 спасателей, полицейских и вертолет продолжили поиски в понедельник и нашли тела двух альпинистов на высоте 1800 метров.

"Все трое погибли", – сообщил руководитель спасательной команды Миха Арх на пресс-конференции с участием министров внутренних дел Словении и Хорватии, добавив, что операция "была опасной и сложной для спасателей".

Арх сказал, что лавина, вероятно, была вызвана мокрым снегом и ветром.

Словения пострадала от волны холодной погоды, которая принесла ранний снег, ветры и низкие температуры.

В австрийских Альпах в конце августа погиб альпинист из Чехии.

Также в августе от падения ледяной глыбы вблизи Монблана во французских Альпах погиб альпинист из Италии.