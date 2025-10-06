У горах Словенії після сходження лавини знайшли тіло альпініста – ще двох шукають
Рятувальні команди в Словенії знайшли тіло одного з трьох альпіністів із Хорватії, яких у неділю накрило лавиною.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує АР з посиланням на поліцію.
Троє хорватів були частиною групи з семи альпіністів, які підіймалися на гору Тоск у північно-західній Словенії.
Коли четверо людей з групи вирішили зробити перерву, решта троє продовжили підйом і потрапили в лавину.
Поліція в сусідньому місті Крань повідомила, що пошукові операції довелось зупинити, і вони будуть відновлені в понеділок.
Представник рятувальної служби Клемен Белхар раніше повідомив хорватській державній телерадіокомпанії HRT, що пошукові роботи ускладнюють дощ, сніг і ризик нових лавин.
Рятувальна служба заявила, що не може використовувати вертоліт через погані погодні умови. "Умови несприятливі, йде сильний сніг і холодно", – сказав він.
Словенія постраждала від хвилі холодної погоди, яка принесла ранній сніг, вітри та низькі температури.
В австрійських Альпах наприкінці серпня загинув альпініст із Чехії.
Також у серпні від падіння крижаної брили поблизу Монблану у французьких Альпах загинув альпініст з Італії.