Рятувальні команди в Словенії знайшли тіло одного з трьох альпіністів із Хорватії, яких у неділю накрило лавиною.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує АР з посиланням на поліцію.

Троє хорватів були частиною групи з семи альпіністів, які підіймалися на гору Тоск у північно-західній Словенії.

Коли четверо людей з групи вирішили зробити перерву, решта троє продовжили підйом і потрапили в лавину.

Поліція в сусідньому місті Крань повідомила, що пошукові операції довелось зупинити, і вони будуть відновлені в понеділок.

Представник рятувальної служби Клемен Белхар раніше повідомив хорватській державній телерадіокомпанії HRT, що пошукові роботи ускладнюють дощ, сніг і ризик нових лавин.

Рятувальна служба заявила, що не може використовувати вертоліт через погані погодні умови. "Умови несприятливі, йде сильний сніг і холодно", – сказав він.

Словенія постраждала від хвилі холодної погоди, яка принесла ранній сніг, вітри та низькі температури.

В австрійських Альпах наприкінці серпня загинув альпініст із Чехії.

Також у серпні від падіння крижаної брили поблизу Монблану у французьких Альпах загинув альпініст з Італії.