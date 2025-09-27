Засідання урядів України і Словаччини пройде незабаром: Київ запропонує енергопідтримку

Президент Володимир Зеленський повідомив про готовність надати Угорщині та Словаччині допомогу в альтернативних постачаннях енергоносіїв – це питання, зокрема, обговорять на спільному засіданні українського та словацького урядів у жовтні.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив на брифінгу, який в суботу транслював "Укрінформ".

Зеленський зазначив, що Україна готова допомогти Угорщині та Словаччині, які продовжують купувати російські енергоносії, в альтернативних постачаннях.

За його словами, він домовився зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо про проведення у жовтні засіданні урядів України та Словаччини, де Київ запропонує відповідну підтримку.

"Буде засідання урядовців в Словаччині, де Україна може запропонувати і запропонує альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки. Але якщо йде мова не про російську нафту і російський газ", – сказав Зеленський.

Він додав, що з угорцями це питання також можна було б проговорити. "Але від них ніяких кроків. Окрім якихось там сигналів медіа, які точно не на підтримку України, я більше не нічого чую", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у виступі на Генеральній асамблеї ООН повторив свої очікування, що Європа має якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів, тому що так "фінансує війну проти себе ж".

Згодом Трамп та угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан провели телефонну розмову, зокрема, щодо російських енергоносіїв.

Після цієї розмови Орбан заявив, що сотні угорських родин розорились би, якби довелось відмовитись від російських енергоносіїв.