Укр Рус Eng

Засідання урядів України і Словаччини пройде незабаром: Київ запропонує енергопідтримку

Новини — Субота, 27 вересня 2025, 17:09 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський повідомив про готовність надати Угорщині та Словаччині допомогу в альтернативних постачаннях енергоносіїв – це питання, зокрема, обговорять на спільному засіданні українського та словацького урядів у жовтні.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив на брифінгу, який в суботу транслював "Укрінформ".

Зеленський зазначив, що Україна готова допомогти Угорщині та Словаччині, які продовжують купувати російські енергоносії, в альтернативних постачаннях. 

За його словами, він домовився зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо про проведення у жовтні засіданні урядів України та Словаччини, де Київ запропонує відповідну підтримку.

"Буде засідання урядовців в Словаччині, де Україна може запропонувати і запропонує альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки. Але якщо йде мова не про російську нафту і російський газ", – сказав Зеленський.

Він додав, що з угорцями це питання також можна було б проговорити. "Але від них ніяких кроків. Окрім якихось там сигналів медіа, які точно не на підтримку України, я більше не нічого чую", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у виступі на Генеральній асамблеї ООН повторив свої очікування, що Європа має якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів, тому що так "фінансує війну проти себе ж".

Згодом Трамп та угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан провели телефонну розмову, зокрема, щодо російських енергоносіїв. 

Після цієї розмови Орбан заявив, що сотні угорських родин розорились би, якби довелось відмовитись від російських енергоносіїв.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина Росія Енергетика Зеленський
Реклама: