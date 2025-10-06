Словакия заинтересована в новых оборонных проектах с Украиной

В правительстве Словакии заинтересованы в новых оборонных проектах с Украиной, несмотря на непростые отношения между странами со времени возвращения к власти Роберта Фицо и его пророссийскую риторику.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом сказал вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк.

В речи на третьем Международном форуме оборонных индустрий в Киеве Калиняк отметил, что украинский оборонный опыт является "уникальным и буквально испытанным в огне".

"Мы открыты к инвестициям в совместные оборонные проекты по обе стороны словацко-украинской границы. Поэтому я включил в свою делегацию нескольких представителей словацкой оборонной промышленности. Они здесь, чтобы провести переговоры со своими украинскими коллегами по конкретным проектам для усиления нашего сотрудничества", – сказал он.

По словам министра, Украина показала миру, насколько эффективными могут быть инновационные решения в защите своего суверенитета и сохранении независимости.

"Эта устойчивость, основанная на инновациях, является вдохновением для всех нас. Мы в свою очередь предлагаем наши возможности в сфере боеприпасов, инженерии, разминирования, химического обнаружения, косвенного огня, специального производства и многих других отраслях", – отметил Калиняк.

Отметим, активное сотрудничество между ВПК Украины и Словакии началось еще в первый год полномасштабной войны.

По словам министра обороны, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Словакия в 15 раз увеличила мощности по производству артиллерийских боеприпасов.

"Кроме того, мы в три раза увеличили производство систем непрямого огня. Я очень счастлив и рад видеть здесь своих уважаемых коллег из Дании, и совместный проект по поставке 16 полностью автоматических гаубиц Zuzana мы только что завершили, за несколько недель", – подчеркнул Калиняк.

Ранее в правительстве Словакии заявили, что запрещать словацким компаниям продавать Украине оружие было бы лицемерно.

Недавно президент Владимир Зеленский анонсировал заседание правительств Украины и Словакии, на котором Киев предложит Венгрии и Словакии помощь в альтернативных поставках энергоносителей, чтобы отказаться от российских энергоресурсов.