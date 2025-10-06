Депутати литовського Сейму пропонують офіційно визнати Палестину

Троє литовських депутатів подали проєкт резолюції, в якій закликають президента країни Гітанаса Науседу та уряд запропонувати Сейму визнати Палестину незалежною державою.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У документі йдеться про те, що до території Палестини має входити Західний берег, Східний Єрусалим і сектор Гази в межах, визначених до 1967 року.

Ініціаторами резолюції стали депутати Кароліс Неймантас і Петрас Даргіс з партії "Зоря Німану", а також Рімас Йонас Янкунас із Союзу фермерів і зелених Литви та групи "Спілка християнських родин".

Резолюція закликає литовську владу виконувати ордери на арешт Міжнародного кримінального суду щодо ізраїльських посадовців – прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта – під час можливих візитів до країни.

Науседа раніше висловлював скептицизм щодо таких кроків, заявляючи, що визнання палестинської державності буде "примусовим" і навряд чи принесе короткостроковий мир у регіоні.

Варто зазначити, що низка країн, серед яких Велика Британія та Канада, визнали Палестинську державу у вересні. Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Португалія і ще майже десять держав мають визнати Палестину державою в найближчі дні. Німеччина, своєю чергою, закликає до дводержавного вирішення питання.

Водночас Чехія не планує визнавати Палестинську державу, попри рішення низки країн.