Депутаты литовского Сейма предлагают официально признать Палестину

Трое литовских депутатов подали проект резолюции, в которой призывают президента страны Гитанаса Науседу и правительство предложить Сейму признать Палестину независимым государством.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В документе говорится о том, что в территорию Палестины должны входить Западный берег, Восточный Иерусалим и сектор Газы в пределах, определенных до 1967 года.

Инициаторами резолюции стали депутаты Каролис Неймантас и Петрас Даргис из партии "Заря Немана", а также Римас Йонас Янкунас из Союза фермеров и зеленых Литвы и группы "Союз христианских семей".

Резолюция призывает литовские власти выполнять ордера на арест Международного уголовного суда в отношении израильских чиновников – премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта – во время возможных визитов в страну.

Науседа ранее высказывал скептицизм относительно таких шагов, заявляя, что признание палестинской государственности будет "принудительным" и вряд ли принесет краткосрочный мир в регионе.

Стоит отметить, что ряд стран, среди которых Великобритания и Канада, признали Палестинское государство в сентябре. Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.

Португалия и еще почти десять стран должны признать Палестину государством в ближайшие дни. Германия, в свою очередь, призывает к двугосударственному решению вопроса.

В то же время Чехия не планирует признавать Палестинское государство, несмотря на решение ряда стран.